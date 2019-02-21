/ Яркий экран на фасаде торгового центра на Чичерина мешает жителям соседних домов

Реклама также мешает и проезжающим водителям.

На слишком яркий экран на фасаде торгового центра «Космос», находящегося на пересечении улицы Чичерина и проспекта Победы пожаловались жители Челябинска. Вспышки и мерцание отвлекают водителей и доставляют дискомфорт жильцам близлежащих домов. Как рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ Демид Дворников, мерцание появилось здесь сразу же как только включили экран.

Мне не сильно мешает, потому что, скажем так, оно отбликивает от окон соседнего дома. Представляете, если я отсюда вижу, как все мерцает, то как людям в тех домах живется — я даже не представляю. Потому что даже при включенном телевизоре я вижу, что там идет мерцание. Оно отсвечивает от дома. Если не ехать, а ходить пешком, то конечно красиво, но водителям вряд ли такое понравится, это очень сильно отвлекает. — рассказал Демид Дворников.

Медиаэкран на комплексе включили во вторник, 19 февраля, а принадлежит он производителю светодиодной продукции HD. Как сообщил региональный представитель компании Антон Молчанов на текущий момент идет тестирование экрана, а его яркость не до конца откалибрована.

Яркость настроена в автоматическом режиме. То есть в соответствии с солнечным днем она увеличивается днем, уменьшается вечером. Экран работает на сегодняшний день с семи утра до девяти вечера. Ночью экран отключен. В дальнейшем, в ближайшем будущем будет установлен датчик освещенности, который все будет регулировать автоматически. И ночью динамичное изображение на экране будет отсутствовать. То есть будет статичная картинка, которая на три процента яркости будет показывать либо время, либо погоду, либо логотип торгового центра. — рассказал сайту «Business FM Челябинск» Антон Молчанов.

Напомним, жители Челябинска не впервые жалуются на яркие экраны. Несколько лет назад решением ФАС была отключена похожая панель на фасаде завода «Метран», а позже ее перенесли на дворец спорта «Юность».