«Розовый скандал» из-за покраски дома в центре Челябинска разрешится через несколько дней

Жители недоумевают, для чего подрядчик во время ремонта изменил цвет фасада дома на площади Революции.

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Челябинцы сегодня очень активно обсуждают в соцсетях ремонт дома № 1 на площади Революции. Это здание, в котором расположен музей искусств. Регоператор здесь проводит капитальное обновление фасада и кровли. Горожан возмутило решение о покраске строения и выбор для этого розового цвета.

«Цвет отвратительный просто. Такое ощущение, как будто назло делают все. Везде эта разруха, грязь... Такие возможности огромные у области, а мы их не используем», — возмутилась в сети жительница Челябинска Наталья Гаджиева.

«Как будто половой краской закрасили. В моё детство стройматериалы были недоступны, и всё красили краской для пола. У нас даже входная дверь была покрашена этой половой краской. Цвет очень похож», — отметила Ольга Митрофанова.

По словам Вадима Борисова, генерального директора регионального оператора капитального ремонта Челябинской области, фасад этого здания, как и многих других в городе, давно нуждался в обновлении. При этом подрядчик, уверяет Борисов, не закрашивал натуральный камень.

«Натурального камня нет там, где мы красим. Это бетонные плитки декоративные, которыми и облицован фасад. И открою страшную тайну: они и были покрашены. Это не гранит, не ракушечник. Ничего подобного на этом доме нет. Внизу — да, натуральный гранит. Хороший благородный камень. Мы, естественно, его не красим. Им облицован лишь цокольный этаж. То, что горожане видят сейчас, — это вообще грунтовка. Сверху еще будут слои краски, и фасад обретет такой же цвет, как и раньше», — объяснил генеральный директор регоператора.

При этом, по словам Сергея Репринцева, председателя комитета градостроительства и архитектуры Челябинска, в паспорте фасада покраска плитки прописана вовсе не была.

«В рамках нашего комитета, что касается паспорта фасада, там решилось, что плитка должна быть сохранена в первозданном виде. По паспорту фасада решения о покраске не было. Паспорт такой не подписан», — рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» Сергей Репринцев.

Разбираться, кто же одобрил ремонт и как все-таки должен выглядеть фасад дома, будут в мэрии. Врип главы Челябинска Наталья Котова поручила провести служебную проверку. Она была назначена на 27 сентября в связи с отсутствием в городе ответственного за согласование покраски.

«27 сентября — срок окончания служебной проверки, установленный Котовой. Возможно, проверка завершится и раньше. Просто руководители строительно-архитектурной сферы сейчас находятся в командировке в Казани. Предвосхищая вопросы — они там перенимают опыт», — сообщил в своем телеграм-канале Владимир Сафонов, начальник управления информационной политики администрации Челябинска.

Дом на площади Революции был спроектирован еще до войны, а построен в 50-тых годах прошлого века. Статуса памятника архитектуры он не имеет, однако является одним из видных исторических зданий в центре Челябинска.