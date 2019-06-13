/ 50 миллионов рублей потратят на установку шумозащитных экранов в Челябинске

Ограждения появятся вдоль 7 городских дорог.

В Челябинске планируется установить несколько шумозащитных экранов. По информации СМИ, их поставят вдоль крупных магистралей, таких как Бродоколмакский тракт, Новоградский проспект, улицы Братьев Кашириных, Дарвина, Комарова, Бажова и дороги, соединяющей Мелькомбинат с Университетской Набережной. Стоимость проекта, согласно сайту Госзакупок, составляет около 50 миллионов рублей.

Есть несколько участков дорог, на которых планируется установка как защитных, так и шумозащитных экранов. Это та часть, на которой жилые дома находятся на расстоянии: например, Меридиан, который идет в Ленинский район. Будут установлены шумозащитные экраны, плюс ограничения введены, переходы будут показаны по другим точкам, для того чтобы обеспечить более быстрое передвижение по этим участкам дорог. Также планируется на Новоградском проспекте в сторону выезда из Челябинска до поселка Терема. — рассказала сайту «Первый областной» первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова.

Экраны планируется установить к саммитам ШОС и БРИКС до 2020 года. Однако у некоторых жителей города нововведение вызвало недовольство. Они утверждают, что не хотят смотреть на серую стену вместо улицы.

Напомним, что установить шумозащитные экраны на Меридиане пообещал жителям Ленинского района глава Челябинска Владимир Елистратов. В конце зимы горожане жаловались на шум от трассы.