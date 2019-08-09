За реконструкцией фасадов в исторической части Челябинска следит Госкомитет

Для контроля ремонтных работы была создана рабочая группа.

В Челябинске множество жителей были обеспокоены ремонтом фасадов зданий в исторической части города. Для того, чтобы проконтролировать работы, Госкомитет организовал рабочую группу. В ее состав войдут представители Союза архитекторов и Главного Управления архитектуры города, специалисты в сфере охраны объектов культурного наследия, сотрудники Минстроя и регоператора, члены Общественной палаты области, строители.

«Сейчас в городе проходит масштабный ремонт фасадов, и часто к нам в комитет поступают звонки от жителей, которые недовольны качеством работ или считают, что ремонт проводится с нарушениями. Могу заверить: у каждого из этих домов имеется паспорт фасада, независимо от того, является ли этот дом объектом культурного наследия или нет. И все ремонтные работы должны проводиться в соответствие с этим паспортом. Комиссия имеет право не подписывать акт и не принять объект, если внешний облик не будет восстановлен в первоначальном виде. В то же время, к сожалению, не всегда и не все строительные организации выполняют требования, для этой цели мы и создаем рабочую группу, которая будет контролировать, корректировать ход работ и требовать исполнения закона», — подчеркнул глава госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области Александр Баландин.

Первый рейд комиссии назначен на 16 августа. Специалистам предстоит осмотреть около 19 домов, оценить проектную документацию и сметы, проверить, насколько были устранены недоработки, зафиксировать результат на фотоснимке. В следующую пятницу будут осмотрены дома по проспекту Ленина, улицам Свободы и Цвиллинга.