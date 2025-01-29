Январь-2025 в Челябинской области завершается аномально теплой погодой

В 2024-м картина была совершенно другая

Зима в этом году в Челябинской области выдалась больше европейской, нежели уральской: до середины декабря погода была теплой и бесснежной, в январе морозными были лишь пара дней. А завершается второй зимний месяц, который считается самым морозным, оттепелью. Корреспондент ИА «Первое областное» сравнила конец января в этом году и в 2024-м. Спойлер: кажется, глобальному потеплению быть.

Уже несколько дней подряд на погоду в Челябинской области влияет атлантический циклон. А где он, там всегда тепло. В этом году уж очень: температура поднимается до плюсовых значений, хотя среднемноголетнее значение для нашего региона в январе — минус 15—17 градусов. В четверг, 30 января, влияние циклона временно прекратится из-за распространения антициклона и температура резко опустится. Но уже в пятницу и выходные синоптики обещают очередную порцию аномального тепла.

«Отклонение суточных температур от нормы в конце января составляет 12 градусов», — уточняют синоптики областного Гидрометеоцентра.

В прошлом году не сказать, что зима была морозной, но таких частых оттепелей, особенно в январе, не было. Середина месяца выдалась особенно морозной: температура опускалась ниже 20 градусов, занятия в школах отменяли.

Например, 11 января 2024-го температура по области варьировалась от −21 до −28 градусов. В последующие дни было от −16 до −21 градуса. В начале двадцатых чисел в регионе потеплело, местами температура поднималась до нуля. Но оттепель была кратковременной: уже начиная с 23 января в Челябинскую область вернулась вполне себе нормальная зимняя погода с температурами от −10 градусов и ниже.

Еще в середине января этого года ведущий синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что зима в этом году в упадке на большей части территории страны, а отклонения от нормы порой достигают 12 градусов, что мы и наблюдаем в эти дни. Об аномальном тепле сообщали и в нацпарке «Зигальга»: обычно в январе у подножия хребтов температура держалась на отметке −20 градусов, в этом году она уже много раз поднималась до −3.

Вообще, сейчас по всему миру идет тренд на увеличение среднегодовой температуры. И как сообщал нам ранее начальник Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерий Кочегоров, в Северном полушарии, особенно в России, теплеет быстрее. А все потому, что процент суши в Северном полушарии выше, и земля нагревается быстрее, чем вода.

Напомним, что 2024 год стал самым жарким на нашей планете за всю историю наблюдений. А в Челябинской области он оказался на 1,6 градуса холоднее предыдущего. И связано это с холодным маем, когда местами установился снежный покров.

Материал создан ИА «Первое областное»