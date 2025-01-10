Челябинская зима в 2025 году может побить погодный рекорд

Аномально высокие температуры сохраняются на территории региона

Челябинская зима в 2025 году может побить температурный рекорд. Региональные синоптики подтверждают такую возможность. Специалисты центра «ФОБОС» и вовсе пророчат, что в европейской части России хороших морозов не будет.

Ведущий синоптик центра «ФОБОС» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале сообщил, что в столице весна наступит раньше срока.

«Зима явно в упадке. Начавшийся год поражает аномалией тепла на большей части нашей страны с положительным отклонением температуры от климатической нормы, которое достигает 4—9, а местами 12 градусов», — написал синоптик.

Также он отметил, что оставшаяся часть зимы не принесет европейской части России холодов, а на юге, западе и юго-западе Русской равнины практически не будет сугробов.

«По долгосрочным прогнозам, до конца сезона средняя температура воздуха в Москве в целом на 5 градусов будет теплее нормы, что ставит крест на настоящей зиме», — пишет Евгений Тишковец.

В Челябинском гидрометцентре не исключают вероятность того, что январь-2025 побьет погодный рекорд. Однако на данный момент делать выводы рано.

В нацпарке «Зигальга» в Челябинской области тоже предполагают погодный рекорд. В прошлом году в этот период температура там опускалась ниже 20 градусов. Сейчас же у подножия хребта минус три.

На Южном Урале природа восприняла аномальное потепление по-своему: на деревьях и плодовых кустах в некоторых районах начали набухать почки. ИА «Первое областное» делилось фотографиями читателей.

Плюсовые температуры зимой для Урала все-таки редкость. Согласно данным Гидрометеоцентра, аналогичное потепление фиксировалось в регионе последний раз в 1948 году.

Вчера, 9 января, в столице Южного Урала шел дождь. А сегодня днем температура воздуха не опускается ниже отметки в минус два градуса.

Материал создан ИА «Первое областное».