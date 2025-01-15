В Челябинске 2024 год оказался холоднее предыдущего

С чем это связывают синоптики

В Челябинской области годовая температура в 2024 году составила +4 градуса. И это на 1 градус холоднее, чем в 2023-м. Как сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра, скорее всего, это связано с низкими среднемесячными температурами в мае и летом.

«В июле и августе температура наблюдалась ниже нормы на 1—2 градуса, в мае — на 4—5 градусов»,— уточнили синоптики.

Напомним, в мае-2024 в регионе шел снег, в ряде районов образовался снежный покров. И это после аномально жаркого апреля.

Самая высокая годовая температура по области зафиксирована в Южноуральске — +4,4 градуса, добавили в Уральском гидрометеоцентре.

В целом же на нашей планете 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений: впервые температура воздуха поднялась на 1,6 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем, превысив порог 1,5 градуса.

«Большая часть избыточного тепла от потепления климата хранится в океане, а океан занимает около 70% земной поверхности. Температура океана до глубины 2000 метров сегодня самая высокая за период наблюдений. Океан диктует погодно-климатические изменения»,— добавили синоптики.