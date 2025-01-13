2024 год на Земле стал самым жарким за всю историю наблюдений

Средняя температура поднялась на 1,6°C

Европейская служба дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus назвала 2024 год самым жарким за всю историю наблюдений — с 1850 года. Уточняется, что средняя глобальная температура поднялась на 1,6°C по сравнению с доиндустриальным уровнем, превысив порог 1,5°C, передает ТАСС со ссылкой на службу.

В 2024 году бореальные зима, весна и лето (сезоны в Северном полушарии) стали рекордно теплыми для соответствующего времени года. 10 июля 44% поверхности нашей планеты подверглись экстремальному тепловому воздействию, а 22-го среднесуточная глобальная температура поднялась до 17,16 градуса. И это рекорд за всю историю наблюдений.

Кроме того, летом в атмосфере было зафиксировано рекордное количество водяного пара, что способствовало обильным осадкам и ураганам. Кстати, именно тогда на юге Челябинской области был зафиксирован торнадо, а в июле в регионе выпало три месячных нормы осадков.

До этого самым жарким годом был признан 2023-й — тогда глобальная температура поднялась на 1,48°C. На 2025-й эксперты новый рекорд не обещают, но уточняют, что в тройку самых жарких за все время наблюдений он войдет точно.

И правда: по данным синоптиков, в этом году зима в России поражает аномалией тепла. Температура воздуха выше нормы на 4—9, а местами и 12 градусов. В Челябинской области средняя температура в январе составляет −15…−17°C. В новогодние праздники воздух местами прогревался до +2°C, в последние дни температура на большей части территории составляет 0…−5°C.

Ранее, ко дню создания в России службы погоды, начальник Челябинского гидрометцентра Валерий Кочегоров напомнил о ярких температурных рекордах погоды в регионе, а также рассказал, откуда берутся прогнозы.

Не так давно ИА «Первое областное» писало о капризах погоды в Челябинской области в 2024 году.