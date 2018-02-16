/ Блины на пиве и полбяной муке. Какие рецепты искали челябинцы на Масленичной неделе?

Популярность блинов резко выросла за первые дни Масленицы.

Масленичная неделя подходит к концу, но челябинцы продолжают искать рецепты вкусных блинов. По данным «Яндекса», на их долю приходится 7,5% всех кулинарных запросов. Неизменной популярностью пользуются тонкие блинчики на молоке и пшеничной муке. Среди необычных ингредиентов встречается гречневая, овсяная, льняная и полбяная мука, и даже манка, кислое молоко, пиво, сметана.

Самые популярные начинки для блинов в Челябинске те же, что и во всей России: творог, мясо и сыр. Но есть и свои особенности. Например, рецепты блинов с ветчиной здесь ищут почти в полтора раза чаще, чем в среднем по стране. А ещё уважают печёнку, которая не попала в общероссийский топ. — рассказала сайту «Первый областной» представитель пресс-службы компании «Яндекс» Александра Репьева.





Добавим, что искать рецепты блинов, по данным «Яндекса», челябинцы начали в первые дни Масленичной недели.







Кстати, каждый день Масленицы — особенный. Узнать о том, когда нужно идти к теще на блины, когда свататься, а когда встречать золовку можно ЗДЕСЬ.





