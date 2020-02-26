Эксперты подсчитали, во сколько обойдутся блины челябинцам

Масленичное лакомство в Челябинске дешевле, чем в других городах-миллионниках.

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Специалисты провели исследование, в котором подсчитали стоимость стопки блинов в разных городах России. Эксперты Яндекса, опираясь на аналитику «Едадила», собрали статистику стоимости продуктов, необходимых для приготовления блинов.

«В Челябинске общая стоимость продуктов для приготовления стопки из тридцати блинов составляет около 99 рублей. Больше половины этой суммы приходится на молоко — 55 рублей. Четыре яйца стоят примерно 21 рубль, 400 грамм муки — 14 рублей. Нужное количество подсолнечного масла, соли и сахара стоит около 9 рублей», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Яндекса.

Самые дорогие блины, по подсчетам Яндекса, оказались в Санкт-Петербурге и Красноярске, там на лакомство придется выложить 111 рублей. В Самаре стопка блинчиков обойдется в 108 рублей, а в Ростове-на-Дону, Москве, Нижнем Новгороде и Воронеже — 105 рублей. Строчки перед Челябинском занимают Казань, Новосибирск и Краснодар, где испечь блины можно потратив 103 рубля, а также Омск, где цена на продукты — 101 рубль.

Дешевле, чем в Челябинске блины всего в нескольких городах: Волгоград — 97 рублей, Пермь — 93 рубля, Уфа и Екатеринбург — 92 рубля.

Эксперты посчитали и стоимость популярных добавок к блинам: красной икры, творога, сгущенного молока, сметаны и сливочного масла. В среднем, цены на эти продукты отличаются на несколько рублей. В Челябинске за сто грамм красной икры нужно заплатить 170 рублей, сливочного масла — 57 рублей, за творога — 26 рублей, сгущенки — 21 рублей, сметаны — 20 рублей.