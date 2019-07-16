В Челябинске произошла авария с участием «Яндекс.Такси»

В момент происшествия в такси находились пассажиры.

Вчера, 15 июля, в Челябинске на перекрестке улицы Победы с Краснознамённой произошла авария с участием автомобиля «Яндекс.Такси». Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

По предварительной информации, брендированный автомобиль «Яндекса» выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с красным автомобилем Nissan. Погибших при ДТП нет. В момент столкновения в такси находились пассажиры.

«Неустановленный водитель, управляя автомобилем Skoda на регулируемом перекрестке, выехал на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с автомобилем Nissan, который поворачивал со встречного направления налево. Затем, автомобиль Skoda совершил наезд на препятствия повредив их, и автомобиль опрокинулся», — сообщили пресс-службе ГИБДД УМВД России по городу Челябинску.

Все пострадавшие были госпитализированы с травмами средней тяжести. Пользователи связывают произошедшее с усталостью водителя «Яндекса», что также являлось причиной схожего ДТП во время Чемпионата мира по футболу в Москве.