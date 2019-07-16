В Челябинской области утонули отец с сыном

Ребёнку было 3 года.

В Челябинской области на озере Мыркай утонули еще два человека. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Инцидент произошел в Красноармейском районе. Отец и 3-летний мальчик отправились на отдых из села Миасское. На озере, где купалась семья, поднялись большие волны из-за разбушевавшегося ветра. Водная стихия перевернула надувной матрас с отцом и сыном. У ребенка не было дополнительной защиты.

Напомним, что это уже не первое происшествие на воде. Вчера, 15 июля, на пляже «Прибой» оказали экстренную помощь 3-летнему малышу, который начал тонуть.