Яндекс оценил уровень самоизоляции челябинцев в 3,1 балла

Сервис теперь показывает, насколько хорошо жители регионов соблюдают карантин.

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Яндекс создал новый сервис, на котором можно увидеть оценку самоизоляции населения того или иного города России (и не только). Вкладка «Индекс самоизоляции» появилась на «Яндекс. Картах».

«Самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, мы придумали считать балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах. Для этого мы сравниваем уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», — гласит информация на странице нового сервиса.

На данный момент Челябинску присвоено 3,1 балла. Это значит, что большинство жителей города в данный момент находятся дома и не нарушают правила карантинных мероприятий. Лидер по количеству людей, оставшихся дома — Южно-Сахалинск, его самоизоляцию оценили в 4 балла. Сервис утверждает, что улицы в городе пустуют. Хуже всего дела обстоят в Котельниках и Минске, у них 2,4 и 2 балла соответственно. Это значит, многие проигнорировали призыв оставаться дома и гуляют, не соблюдая профилактические меры.