16 больниц для зараженных коронавирусной инфекцией откроют в Челябинской области

Алексей Текслер посетил челябинскую больницу, перепрофилированную для больных коронавирусом.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетил областную больницу № 2, которую перепрофилируют под работу с больными коронавирусной инфекцией. Глава региона осмотрел помещения, а также пообщался с медицинским персоналом. Полностью завершить изменения в работе медицинское учреждение должно уже через 3 дня.

«Принято решение в два раза увеличить окладную часть тем, кто работает с больными коронавирусом, врачи, медперсонал, все медицинские сотрудники. Будем обращать внимание и помогать тем сотрудникам, которые в целом, мы знаем и понимаем, что на первом рубеже борьбы. Обратим внимание и примем решение для всех врачей, но сегодня уже принято решение увеличить окладную часть в два раза у тех, кто работает непосредственно с коронавирусом. Будем обращать внимание и на все составляющие: средства индивидуальной защиты, оборудование», — обратился к медицинскому персоналу Алексей Текслер.

В больнице № 2 развернется и отдельный роддом для зараженных коронавирусом рожениц. Он будет работать по трем направлениям, все они разделены этажами и не пересекаются: женщины, у которых подтвердилось заражение; женщины вернувшиеся из-за границы, а также женщины, которые контактировали с зараженными.

Всего в регионе будет открыто 16 дополнительных больниц, которые будут принимать только больных с коронавирусной инфекцией.

«Мы дополнительно к уже существующим инфекционным отделениям создадим 2300 коек. Из федерального бюджета в наш регион направлен 1 миллиард 300 тысяч рублей. Всего 16 больниц, плюс наши инфекционные отделения на 1000 коек. Мы готовимся к самым непростым сценариям, эта подготовка принципиальна», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, Алексей Текслер посетил Челябинский областной центр онкологии и ядерной медицины, где открылся после реконструкции оперблок и реанимационное отделение. Теперь центр оснащен самым современным медицинским оборудованием.