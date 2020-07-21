Выявлять серьезное заболевание на ранней стадии будет проще в Челябинской области

Это станет доступно благодаря сотрудничеству с «Яндексом».

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Совсем недавно губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о подписании соглашения о сотрудничестве с компанией «Яндекс». Теперь же они приступили к его реализации. Отмечается, что в регионе будут развивать информационно-коммуникационные решения.

А одним из первых совместных проектов может стать запуск в работу системы здравоохранения региона пилотного цифрового сервиса по предиктивному анализу рентгеновских снимков и компьютерной томографии.

«Решение основано на возможностях искусственного интеллекта, который способен анализировать снимки и помогать врачам выявлять заболевания на ранней стадии, например, при онкологии легких, пневмонии или COVID-19. Чтобы научить искусственный интеллект распознавать болезни, используются обезличенные данные пациентов из PACS — медицинской системы передачи и архивации изображений. Среднее время обработки снимка с момента его получения из PACS и до отправки отчета программой составляет 3-5 минут», — рассказали в «Яндексе».

Как отметил министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов, то наш регион обладает достаточными компетенциями для того, чтобы воплотить этот проект в жизнь.

«У нас очень высокий уровень цифровизации здравоохранения: Южный Урал входит в десятку лидеров в сфере развития электронного документооборота в медицинских учреждениях, везде есть возможность работать с электронными медицинскими картами и электронными больничными», — рассказал Игорь Фетисов.

К слову, данный проект уже работает в нескольких регионах России и первое впечатление о нем положительное. К примеру, в Республике Татарстан опыт показал, что с использованием данной системы время принятия врачом решения может быть сокращено в десять раз. Кроме того, представленное решение позволяет организовать быструю каталогизацию больных по группам с легкой, средней и выраженной симптоматикой заболеваний, что особенно актуально в условиях пандемии коронавирусной инфекции.