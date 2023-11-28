Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова сегодня предложила поднять статус Челябинского института культуры, добавив в его название термин «искусств». Вуз выпускает специалистов и в сфере искусства. О своих инициативах парламентарий рассказала в телеграм-канале.
На встрече фракции СРЗП с министром культуры Ольгой Любимовой депутаты обсудили развитие учреждений культуры и досуга. Среди вопросов было и состояние архитектурных памятников. По словам Яны Лантратовой, министр отметила особый вклад в развитие культуры, который в Челябинской области вносят Алексей и Ирина Текслер.
«В Челябинской область есть Симфонический оркестр взрослый и детский. Есть детская Филармония. Большое количество театров. Челябинские актеры, артисты, режиссеры, продюсеры, деятели культуры известны на всю страну», — сообщила депутат.
В разговоре с министром депутат сообщила, что в этом году Челябинский государственный институт культуры отметил свое 55-летие. Половина специальностей вуза относятся к сфере искусства. Яна Лантратова считает, что учреждению необходимо придать более высокий статус. Он может быть переименован Челябинский государственный институт культуры и искусства.
«Также Челябинская область имеет квоту по присвоению профессиональных почетных званий заслуженный и народный в количестве шести в год. Попросила увеличить эту квоту для городов малинников. В нашем случае для Челябинска, в котором работает 6 профессиональных театров. Считаю это важным и необходимым! Понятно, что этот вопрос зависит не только от министерства. Но будем стараться добиться этого», — резюмировала она.