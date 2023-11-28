Депутат Яна Лантратова предложила переименовать Челябинский институт культуры

Парламентарий также попросила Минкульт увеличить квоту для присвоения профессиональных почетных званий

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова сегодня предложила поднять статус Челябинского института культуры, добавив в его название термин «искусств». Вуз выпускает специалистов и в сфере искусства. О своих инициативах парламентарий рассказала в телеграм-канале.

На встрече фракции СРЗП с министром культуры Ольгой Любимовой депутаты обсудили развитие учреждений культуры и досуга. Среди вопросов было и состояние архитектурных памятников. По словам Яны Лантратовой, министр отметила особый вклад в развитие культуры, который в Челябинской области вносят Алексей и Ирина Текслер.

«В Челябинской область есть Симфонический оркестр взрослый и детский. Есть детская Филармония. Большое количество театров. Челябинские актеры, артисты, режиссеры, продюсеры, деятели культуры известны на всю страну», — сообщила депутат.

В разговоре с министром депутат сообщила, что в этом году Челябинский государственный институт культуры отметил свое 55-летие. Половина специальностей вуза относятся к сфере искусства. Яна Лантратова считает, что учреждению необходимо придать более высокий статус. Он может быть переименован Челябинский государственный институт культуры и искусства.

«Также Челябинская область имеет квоту по присвоению профессиональных почетных званий заслуженный и народный в количестве шести в год. Попросила увеличить эту квоту для городов малинников. В нашем случае для Челябинска, в котором работает 6 профессиональных театров. Считаю это важным и необходимым! Понятно, что этот вопрос зависит не только от министерства. Но будем стараться добиться этого», — резюмировала она.