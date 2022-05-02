Яна Лантратова помогла жительнице Челябинской области добиться увеличения пенсий на детей

Депутат Госдумы разъяснила женщине, какие выплаты ей положены, и помогла составить заявления

Депутат Госдумы Яна Лантратова помогла жительнице Челябинской области добиться увеличения пенсии на детей по случаю потере кормильца. Раньше на каждого ребенка женщина получала 6,6 тысячи рублей, теперь — больше 10 тысяч, сообщила в своем Телеграм-канале депутат.

По словам Яны, мать двоих несовершеннолетних детей обратилась к ней в январе этого года. Женщина попросила помочь ей добиться перерасчета пенсии, поскольку получаемых средств катастрофически не хватало.

«От меня она впервые узнала, что ей полагается федеральная социальная доплата. Рассказала, какие ей необходимо собрать документы для оформления пособия, помогла подготовить заявление в Пенсионный фонд и в Общественную палату Челябинской области. И вот стало известно, что мы смогли добиться пересмотра размера пенсии. Теперь ежемесячно на каждого ребенка будет начисляться больше 10 тысяч рублей»,— написала Яна Лантратова.

Депутат Госдумы отметила, что теперь гражданам будет проще, поскольку с этого года пособия будут начисляться автоматически при наличии оснований, и предоставление заявлений и документов не потребуется.