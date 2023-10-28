Яна Лантратова помогла жителям многоэтажки в Челябинске получить перерасчет за тепло

Вернуть удалось более 200 тысяч рублей

Депутат Госдумы Яна Лантратова помогла собственникам 92 квартир, проживающим в многоэтажке в Челябинске, получить перерасчет за отопление. Как она сообщила в своем телеграм-канале, одна из местных жительниц заметила в квитанциях неверные данные о площади квартиры и завышенный счет за тепло. Позже выяснилось, что она такая не одна.

«Я попросила жилищную инспекцию проверить обоснованность платежей за жилищно-коммунальные услуги. Первым заместителем начальника ГУ ГЖИ Челябинской области была проведена проверка, по окончании которой жителям многоквартирного дома вернули более 200 тысяч рублей»,— рассказала Яна Лантратова.

Похожая история недавно произошла в Коркино. Там пять управляющих компаний в течение нескольких месяцев собирали с жильцов 250 домов дополнительную плату за диагностику газового оборудования. Всего коммунальщики успели получить 1,5 миллиона рублей.