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/ Стало известно, во сколько челябинцам обойдутся перелеты по новым направлениям

Стало известно, во сколько челябинцам обойдутся перелеты по новым направлениям

Минимальные тарифы установила авиакомпания «Ямал».
вчера в 19:26
  |  Общество

Уже в феврале южноуральцы смогут без стыковок долететь в Ростов-на-Дону, Волгоград, Горно-Алтайск, Тюмень и Минеральные Воды из челябинского аэропорта. Так, с 20 февраля по 20 марта вводится рейс Тюмень — Челябинск — Волгоград.

В Тюмень можно будет улететь по вторникам в 15:30, а в Волгоград в 9:10. Минимальный тариф в одну сторону 3000 рублей. Отправление из Тюмени в 7:05, прибытие в Челябинск в 8:00. Рейс из Волгограда в Челябинск отправляется в 10:30. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе челябинского аэропорта.

Уже с 17 февраля запустят перелёты в Минводы через Ростов-на-Дону. Самолет будет курсировать по вторникам и субботам. Стоимость билетов до Минвод начинается от 3100 рублей, до Ростова — 6600 рублей. Днем раньше, 16 февраля, запускается рейс Челябинск — Самара — Краснодар. Билеты будут продаваться на понедельники, среды и пятницы с вылетом в Самару в 9:15, в Краснодар — в 10:30. Минимальный тариф до Самары составит 5600 рублей, до Краснодара — 6600.

С 15 февраля стартуют перелёты в Красноярск через Горно-Алтайск. Самолёт будет отправляться по вторникам и воскресеньям. Из Челябинска самолёт будет вылетать в 8:00. На Урал из Красноярска он будет отправляться в 15:20, из Горно-Алтайска в 17:30. Минимальная стоимость билета 7600 рублей, вместо озвученных ранее 15100 рублей. — добавили в воздушной гавани.

Купить билеты можно уже сегодня, в тарифах возможны изменения.

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