Авиаперелеты будут прекращены 8 июля.

Президент Российской Федерации Владимир Путин приостановил авиасообщение между Россией и Грузией. Указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий» был подписан 21 июня. Согласно этому документу, с 8 июля 2019 года авиакомпании не могут осуществлять воздушные перевозки граждан из России на территорию Грузии, сообщают РИА Новости.



Речь идет о вынужденной рестрикции, введенной российской стороной, целью которой является обеспечение безопасности российских граждан на фоне экстремистских действий, которые имеют место быть сейчас в Грузии. — сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Напомним, что 20 июня в Тбилиси прошли беспорядки во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи. Из-за того, что депутат Государственной думы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента, радикалы штурмом взяли грузинский парламент и потребовали от российской делегации покинуть страну.