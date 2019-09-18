Из Челябинска в Санкт-Петербург по дешевке

Открылась продажа билетов в культурную столицу на зиму.

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Из Челябинска в Санкт-Петербург можно улететь за 3200 рублей. Это минимальная цена билетов от авиакомпании «Smartavia». Она открыла продажу на рейсы зимнего расписания полетов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. Действовать цены будут с 27 октября 2019 года по 28 марта 2020 года.

Самолеты перевозчика из Челябинска в культурную столицу России будут отправляться 3 раза в неделю: по понедельникам, пятницам, субботам. Время в пути составит три часа. Полеты будут проходить на воздушном судне Boeing 737-800.

Билеты уже массово скупают. На новогодние праздники дешевых мест на рейсах не осталось.