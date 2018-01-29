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/ «Ямал» в феврале запускает 4 новых рейса из Челябинска

«Ямал» в феврале запускает 4 новых рейса из Челябинска

Продажа билетов уже началась.
сегодня в 18:49
  |  Общество

Челябинский аэропорт готов к добавлению 4 новых рейсов, которые запускает авиакомпания «Ямал». Направления, которые будет обслуживать северный перевозчик, уже оговорены. Это Самара, Ростов-на-Дону, Горно-Алтайск и Волгоград. Известна и дата первого вылета. Полеты начнутся с 15 февраля, рейсы будут прямыми. Ожидается, что новые направления увеличат пассажиропоток.

Рост пассажиропотока составил 24%, а это 1 миллион 517 тысяч перевезенных пассажиров. На внутренних авиалиниях было обслужено более 1 миллион 256 тысяч человек. В основном пользовались спросом Москва и Санкт-Петербург. Показали рост и южные направления: впервые сохраненные в «зимнем» расписании Сочи и Симферополь. Значительный рост в 201% пришелся на международные направления. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе челябинского аэропорта.

Напомним, информация о приходе авиакомпании «Ямал» в челябинский аэропорт появилась в конце декабря 2017 года. Тогда среди направлений, которые разрабатывают для пассажиров, значилась Астана. Полеты в столицу Казахстана предполагаются по маршруту Тюмень-Челябинск-Астана.

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