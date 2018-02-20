/ Первый самолет из Челябинска в Волгоград не вылетел вовремя

Рейс задержали из-за непогоды.

Авиапассажиры, желавшие 20 февраля улететь из Челябинска в Волгоград, столкнулись с проблемой. Вылет самолета ЛА-351 отложили на 4 часа — до 13:00. Рейс из Челябинска в Волгоград запустили недавно, и первый полет пришелся как раз на 20 февраля. Успешному старту воздушной линии помешала погода. На Волгоград опустился густой туман.

Самолет ЛА-351 не вылетел вовремя в Волгоград по причине неблагоприятных метеоусловий в Волгограде. — проинформировали сайт «Первый областной» в пресс-службе Челябинского аэропорта.

Добавим, что самолет ЛА-352, который должен был вылететь из Волгограда в Челябинск, также задерживается. Его вылет отложили на 3 часа.

Напомним, новое направление запустила авиакомпания «Ямал». Продажи билетов стартовали 16 февраля.