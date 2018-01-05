/ Авиасообщение Челябинска со столицей затруднено из-за непогоды

Снегопад стал причиной переноса и отмены полетов из Москвы.

Сегодня, 5 января, пассажиры, отправляющиеся из столичных аэропортов, столкнулись с трудностями. Ряд рейсов из Домодедово, Внуково и Шереметьево задержан, часть — отменена. Причиной тому стала непогода в Москве. В том числе, задержан полет по направлению Москва-Челябинск.

Прибытие рейса C7 009 авиакомпании S7 Москва-Челябинск задерживается до 15:15. — указано в онлайн-табло международного аэропорта «Челябинск».

Отметим, что сейчас в Москве действует предупреждение об ухудшении погоды, в столице ожидаются мокрый снег и гололедица.