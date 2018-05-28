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Челябинский школьник слил в интернет вопросы ЕГЭ по информатике

Нарушение зафиксировали в школе № 105.
сегодня в 18:59
  |  Общество

Сегодня, 28 мая, 11-классники начали сдавать единый государственный экзамен по географии и информатике и ИКТ. Эти предметы на Южном Урале выбрали 141  и 1655 человек соответственно. В первый же день в Челябинске зафиксировали нарушение. На базе школы № 105 один из экзаменуемых сфотографировал вопросы ЕГЭ и разместил их в интернете. Инцидент произошел на экзамене по информатике. Теперь этот случай тщательно проверят, а результаты ЕГЭ нарушителя по этому предмету аннулируют.

Ещё раз напоминаем о запрете наличия при себе во время экзамена любых средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры. Категорически запрещено копирование и фотографирование экзаменационных материалов. Надеемся, что это первый и последний случай нарушения порядка проведения ЕГЭ в 2018 году. — сообщила начальник Управления начального, основного и среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

Добавим, в Челябинской области работают 28 пунктов проведения экзаменов. В остальном ЕГЭ прошли без сбоев. Следующий экзамен пройдёт 30 мая. В этот день школьники сдадут обязательную базовую математику.

По всем вопросам организации и проведения ЕГЭ можно обращаться на «горячую линию» по телефону +7 (351) 263-25-17 или на телефон доверия ЕГЭ +7 (495) 104-68-38.

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