/ Школьник с телефоном попался во время сдачи Единого госэкзамена по математике

Результаты выпускника аннулированы.

30 мая единый государственный экзамен по математике базового уровня сдали 12 тысяч человек. Уже известно, что результаты одного участника не засчитаны. Школьник из Сосновского района пришел на экзамены с сотовым телефон, чем и компрометировал себя.

В одном из пунктов Сосновского муниципального района один из участников был удален с экзамена за наличие телефона. Его работа будет аннулирована. Еще раз напомним всем участникам ЕГЭ о том, что во время экзамена запрещено иметь при себе любые средства связи, фото-, видео- и аудиоустройства. Во всех без исключения аудиториях работают онлайн-видеокамеры, интернет-пространство непрерывно мониторится. Все нарушения фиксируются и предотвращаются. — рассказал директор регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

Результаты ЕГЭ по математике базового уровня станут известны не позднее 15 июня.

Напомним, первый единый для одиннадцатиклассников экзамен прошел 28 мая. В этот день сдали два предмета — географию, информатику и ИКТ. В Челябинске зафиксировали первое нарушение. На базе школы № 105 один из экзаменуемых сфотографировал вопросы и разместил их в интернете.