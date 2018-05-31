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/ Школьник с телефоном попался во время сдачи Единого госэкзамена по математике

Школьник с телефоном попался во время сдачи Единого госэкзамена по математике

Результаты выпускника аннулированы.
сегодня в 10:40
  |  Общество

30 мая единый государственный экзамен по математике базового уровня сдали 12 тысяч человек. Уже известно, что результаты одного участника не засчитаны. Школьник из Сосновского района пришел на экзамены с сотовым телефон, чем и компрометировал себя.

В одном из пунктов Сосновского муниципального района один из участников был удален с экзамена за наличие телефона. Его работа будет аннулирована. Еще раз напомним всем участникам ЕГЭ о том, что во время экзамена запрещено иметь при себе любые средства связи, фото-, видео- и аудиоустройства. Во всех без исключения аудиториях работают онлайн-видеокамеры, интернет-пространство непрерывно мониторится. Все нарушения фиксируются и предотвращаются. — рассказал директор регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

Результаты ЕГЭ по математике базового уровня станут известны не позднее 15 июня.

Напомним, первый единый для одиннадцатиклассников экзамен прошел 28 мая. В этот день сдали два предмета — географию, информатику и ИКТ. В Челябинске зафиксировали первое нарушение. На базе школы № 105 один из экзаменуемых сфотографировал вопросы и разместил их в интернете.

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