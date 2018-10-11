/ Сеть экотроп спасет сосны в Челябинском городском бору

Сейчас горожане вытаптывают корневую систему деревьев.

Городской бор является визитной карточкой Челябинска и излюбленным местом отдыха многих горожан. Ежегодно его посещают по 3,5 миллиона человек. При этом челябинцы и гости города наносят непоправимый вред деревьям в бору: они буквально вытаптывают корневую систему.

Главной угрозой для бора является рекреационная нагрузка: к сожалению, жители и гости города вытаптывают корневую систему, которая у сосны проходит по поверхности. А с учетом гранитного основания бора, основные пласты которого лежат практически горизонтально, толщина почвы там совсем небольшая. В результате деревья усыхают. — сообщил директор ОГУ «Особо охраняемые природные территории» Александр Лагунов.

Чтобы этого избежать, в Городском бору хотят проложить сеть экодорожек. Разработать такой проект поручил губернатор Борис Дубровский, ведь так перераспределятся потоки отдыхающих. Кроме того, гулять челябинцы будут именно по экотропам, а не по любой тропинке в бору.

На рекреационное обустройство областных экотроп в бюджете предусмотрено ежегодное финансирование в размере 1,1 миллиона рублей. Программа принята в 2017 году и рассчитана до 2025-го. Так, в прошлом году мы открыли первую областную экотропу и визит-центр в районе села Серпиевка, в этом году разработана концепция для Челябинского бора, которая подразумевает создание четырех экотроп. — рассказал министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Отметим, экотропа появится также в парке «Алое поле». Такой же объект благоустраивают на пересечении улиц Захаренко и Молдавской.