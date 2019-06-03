/ Молодежная библиотека Челябинска организует флешмоб «Пушкин Day»

Организация проведет костюмированное шествие в честь дня рождения поэта.

Челябинская областная библиотека для молодежи готовится к встрече 220-го дня рождения Александра Пушкина. В честь этого события организация проведет флешмоб под названием «Пушкин Day». Об этом сайту «Первый областной» рассказали в областной библиотеке для молодежи.

Вся Челябинская область единым костюмированным шествием встретит 220-й день рождения гения русской литературы. Присоединяйся! Придумай, сделай или возьми напрокат костюм Александра Пушкина. Приведи с собой друзей или родственников в таких же костюмах. Станьте участниками областного флешмоба! — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинской областной библиотеке для молодежи.

Встреча пройдет в четверг, 6 июня, в 12 часов у городских ворот в Челябинске. Тем же, кто не сможет присутствовать в областной столице, в молодежной библиотеке предлагают самим организовать флешмоб в своем населенном пункте.