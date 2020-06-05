Алексей Текслер проверил рекультивацию свалки Челябинска

Глава региона остался доволен темпами работы, но отметил другие экологические проблемы.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проверил ход рекультивации городской свалки. Главе региона проинспектировал работы, а также посмотрел, как полностью засыпали грунтом более 74 гектаров, оставив под ним 17,5 миллионов тонн отходов.



Алексей Текслер признался, что регулярно мониторит процесс рекультивации Челябинской свалки, поэтому не удивлён её внешнему виду. На объекте работает около 50 единиц крупной строительной техники. Рабочие опережают график, но впереди еще много работы. Полигон планируется превратить в зеленый холм, засеянный травой. Однако эффект уже есть, ведь в воздух не попадает 60 тысяч тонн выбросов. Глава региона подчеркнул, что доволен темпами работы, однако тут же подмечает другую экологическую проблему областной столицы — с высоты рекультивированной свалки видно трубы промзоны. Губернатор не оставляет это без внимания.

«Следующих два больших шага, это решение вопросов выбросов на ЧМЗ и на электрометаллургическом заводе. Мы активно в этом направлении работаем. Коллеги мои позицию знают. Те планы которые разработаны и подписаны уже сейчас решают большую часть проблем»,— сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Отметим, что рекультивация свалки — один из крупнейших природоохранных проектов в регионе. Здесь активно ведется первый этап восстановления. Помимо этого остро стоит вопрос качества воздуха в Челябинске. Сделать его чище поможет и обновленная система мониторинга. Одна из таких точек, которая находится в Ленинском районе, начала свою работу весной. Сеть постов мониторинга должна охватить весь город.