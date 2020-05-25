В Нязепетровске несанкционированная свалка оказалась бизнесом местного жителя

Новые подробности вскрылись в истории с залежами мусора.

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В Нязепетровске история с несанкционированной свалкой приняла новый оборот. Заместитель главы администрации Нязепетровского городского поселения Радий Амиров лично отправился на улицу Уфимская, жители которой обратились в редакцию сайта «Первый областной».

«Множество бутылок, фотографии которых отправили вам, находятся на территории одного из домов, расположенных на данной улице. Их собирает местный житель, который работает на городской свалке. На территории своего дома он сортирует отходы, после чего их сдает за деньги. Пока мусор находится на его территории, соседи не имеют к нему претензий, хотя на этом фоне у них уже были конфликты», — сообщил корреспонденту сайта «Первый областной» Радий Амиров.

Однако, по словам заместителя главы городского поселения, на улице этот же местный житель припарковал автомобили, которые также собирается разобрать на запчасти.

«На данный момент они не мешают проезду, но мы, со своей стороны, сделаем все, чтобы он убрал технику с улицы, там ей не место», — подчеркнул заместитель главы городского поселения.

Кроме того, по словам Радия Амирова, ранее из-за этой деятельности, данный местный житель был привлечен к ответственности и выплачивал штрафы.