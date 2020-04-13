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Напомним, Алексей Текслер ушёл на самоизоляцию после того, как коронавирус подтвердился у Сергея Зюся,
«У меня самого вируса не выявлено, но нужно продолжать делать анализы, вы знаете эту систему, когда на 10 на 14 день для контактных тоже предусмотрено проведение соответствующих тестов, но с точки зрения бытовых вещей, как и все те, кто находятся на самоизоляции в квартирах, кому-то передают еду, у меня примерно такая же система, тут проблем особых нет», — отметил Алексей Текслер.
Рассказал глава региона и о том, в каких условиях ему приходится сейчас жить и работать. Алексей Текслер заметил, что провёл детство в коммуналке, так что сейчас не испытывает трудностей
«Что касается условий: я вырос в коммунальной квартире, там места было гораздо меньше, так что вообще нет никаких особых проблем. Что касается работы: я 24 на 7 на посту, работаю с коллегами, управляю регионом через видеоконференцсвязь, так что тоже никаких проблем нет», — подчеркнул губернатор.
В воскресенье, 12 апреля, Алексей Текслер на своей странице в «Instagram» рассказал, как общается с семьёй, которое сейчас проходит только по видеосвязи. При этом глава региона ещё раз подчеркнул, что сейчас многое зависит от личной ответственности каждого жителя области.
Напомним, сейчас в Челябинской области коронавирус подтверждён у 45 жителей региона. 12 из них вылечились от заболевания. Ещё у 9 южноуральцев