Алексей Текслер: «Я вырос в коммунальной квартире, там места было гораздо меньше»

Губернатор рассказал, как живёт и работает в самоизоляции.

Послушать 00:00

пресс-секретаря

Covid-19

«У меня самого вируса не выявлено, но нужно продолжать делать анализы, вы знаете эту систему, когда на 10 на 14 день для контактных тоже предусмотрено проведение соответствующих тестов, но с точки зрения бытовых вещей, как и все те, кто находятся на самоизоляции в квартирах, кому-то передают еду, у меня примерно такая же система, тут проблем особых нет»,

— отметил Алексей Текслер.

из-за

«Что касается условий: я вырос в коммунальной квартире, там места было гораздо меньше, так что вообще нет никаких особых проблем. Что касается работы: я 24 на 7 на посту, работаю с коллегами, управляю регионом через видеоконференцсвязь, так что тоже никаких проблем нет»,

— подчеркнул губернатор.

Covid-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, как живёт и работает в режиме самоизоляции. По словам главы региона, у него не возникает никаких трудностей с соблюдением всех норм.Напомним, Алексей Текслер ушёл на самоизоляцию после того, как коронавирус подтвердился у Сергея Зюся,главы региона. Несмотря на то, что тест нау губернатора дал отрицательный результат, Алексей Текслер принял решение о самоизоляции в собственном кабинете.Рассказал глава региона и о том, в каких условиях ему приходится сейчас жить и работать. Алексей Текслер заметил, что провёл детство в коммуналке, так что сейчас не испытывает трудностейнехватки места.В воскресенье, 12 апреля, Алексей Текслер на своей странице в «Instagram» рассказал, как общается с семьёй, которое сейчас проходит только по видеосвязи. При этом глава региона ещё раз подчеркнул, что сейчас многое зависит от личной ответственности каждого жителя области.Напомним, сейчас в Челябинской области коронавирус подтверждён у 45 жителей региона. 12 из них вылечились от заболевания. Ещё у 9 южноуральцевусловно подтверждён.