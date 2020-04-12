Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днём космонавтики

Губернатор отметил, что эта тема очень близка нашему региону.

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Сегодня, 12 апреля, в России отмечается День космонавтики. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с этим праздником и отметил, что нашему региону тема космоса очень близка.

«Поздравляю вас с Днем космонавтики! Этот праздник по праву является символом интеллектуальной и научной мощи нашей страны, которая первой в мире вышла в космос и открыла новую эпоху в постижении вселенной. Наш регион внес весомый вклад в освоение космоса. Эта тема была близка многим южноуральским ученым, над ней работали целые институты, а ведущие предприятия успешно создавали и осваивали новые технологии материалов, современные системы связи, детали и узлы космических ракет»,— сказал Алексей Текслер.

Также он отметил, что и сегодня Россия продолжает приумножать лучшие традиции отечественной космонавтики и является ведущей космической державой.

«Уверен, что впереди будет немало новых открытий и большой интересной работы. Желаю всем работникам космической отрасли здоровья и благополучия, успешной службы на благо нашего Отечества!»— добавил губернатор.

Напомним, День космонавтики был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 году по предложению второго лётчика-космонавта СССР Германа Титова. На сегодняшний день во многих странах мира проходит мероприятие под названием «Юрьева ночь» в знак памяти полёта первого человека в космос.