Алексей Текслер рассказал об общении с семьёй на самоизоляции

Губернатор самоизолировался после того, как у его пресс-секретаря выявили коронавирус.

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В связи с тем, что у пресс-секретаря губернатора Челябинской области обнаружили коронавирус, сам Алексей Текслер, который контактировал с ним, решил самоизолироваться в своём кабинете и прекратить все контакты, даже со своей семьёй. И сегодня на своей странице в социальной сети Instagram губернатор рассказал, как общается с супругой и сыном.

«Общение с семьей теперь проходит только по видеосвязи. Сейчас это лучший способ быть рядом со своими родными. Понимаю, как многим на самоизоляции непросто. Особенно сейчас, когда погода за окном улучшается с каждым днем»,— написал Алексей Текслер.

Но также губернатор отметил, что в Челябинской области подтвердились факты бессимптомного течения болезни, а большинство новых случаев заражения произошли внутри региона, и поэтому так важно остановить распространение вируса и самоизолироваться.

«От личной ответственности, от твердости в решении соблюдать карантин зависит очень многое. Проявите заботу к себе, близким, знакомым и незнакомым людям. Останьтесь сегодня дома»,— призвал глава региона.

Напомним, режим самоизоляции в Челябинской области продлится до 19 апреля. Затем будет принято решение о его продлении или окончании.