«Я вас предупреждала»: Наталья Котова устроила разнос за грязные прилотковые зоны

За три дня чиновники обещали все убрать.

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Челябинцы постоянно жалуются на неубранные прилотковые части дорог. Это зона по внешней кромке тротуара, либо же внешний край проезжей части. В них скапливается мусор и грязь с тротуаров и дорог. Поэтому глава города Наталья Котова в выходные поручила своим помощникам объехать город и проверить чистоту прилотковой части.

И оказалось, ругать чиновников действительно есть за что. Сегодня, 10 августа, мэр Челябинска не приняла отчет заместителя главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максима Куляшова и перечислила все улицы, где имеются вопросы по уборке прилотковой части, а также по кошению травы.

«Прилоток не был убран местами на улицах Воровского, Красной, проспекте Ленина, Каслинской и Свердловском проспекте. Также на Жукова, Хмельницкого, Сталеваров, 60 лет Октября. Со слов помощника, самыми грязными были Тракторозаводский и Металлургический районы по уборке. Также много где не скошена была трава, особенно на трамвайных путях. Местами есть и на разделительной полосе. Еще абсолютно грязный прилоток находится на улице Танкограда», — отметила Наталья Котова.

Градоначальница подчеркнула, что в Металлургическом районе подрядчики, в основном, работали на ликвидацию последствий недавней стихии. Только эти дополнительные работы никак не должны влиять на обычный контракт по содержанию улично-дорожной сети.

«Нужно было взять дополнительных людей, перебросить технику. По проспекту Победы также была не скошена трава на трамвайных путях и прилотковая часть была грязная. Трава также была на Университетской Набережной, Братьев Кашириных, Российской, проспекте Победы, Бажова. На Бажова также есть грязь на тротуаре. А на Героев Танкограда абсолютно грязный прилоток. На улице Горького очень высокая нескошенная трава. Еще в Ленинском районе местами не скошена трава на Копейском шоссе», — добавила Наталья Котова.

Она резюмировала, что не принимает недельный отчет своего помощника. Максим Куляшов пообещал мэру Челябинска, что на устранение всех замечаний уйдет три дня. Поэтому в среду, 12 августа, Наталья Котова поедет лично проверять все перечисленные улицы.