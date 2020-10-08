Яркие интерьеры и новейшее оборудование: в Челябинске преобразились детские поликлиники

Работы прошли в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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Сразу в двух районах Челябинска в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» преобразились детские поликлиники. Интерьеры стали более яркими, а оборудование — современным. Глава Челябинска Наталья Котова поделилась на своей странице в социальной сети Instagram фотографиями преображённых больниц и рассказала, на каких адресах произошло обновление.

«Так теперь выглядят детские поликлиники, обслуживающие маленьких пациентов из Тракторозаводского и Калининского районов. Из средств областного и городского бюджетов серьезно обновлены поликлиники по адресам: Горького, 28; Марченко, 21; Мамина, 154; 3-я Арзамасская, 7; Трашутина, 18; Культуры, 57»,— написала Наталья Котова.

Также мэр уточнила, что в больницах применены бережливые технологии, появились открытые регистратуры, а также установлено новейшее медицинское оборудование.

Кроме того, по словам Натальи Котовой, подобные работы ведутся во всех городских больницах.