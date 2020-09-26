В Челябинске продолжается благоустройство дворов

Глава города Наталья Котова рассказала, какие площадки уже готовы, а какие находятся в стадии завершения.

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В Челябинске продолжается благоустройство дворов. Новые детские площадки появились на Северо-Западе города и в городском бору. Также в городе появились новые уличные тренажёры. Об этом на своей странице в социальный сети Instagram написала мэр Челябинска Наталья Котова.

«Вот такие современные детские площадки появились в городском бору. Конструкции сделаны из робинии — очень прочного дерева, не требующего химической обработки. На прогулочной тропе от памятника Курчатову до улицы Худякова установили новые уличные тренажёры. Старые советские турники заменили на снаряды для воркаута, обновили асфальт, поставили деревянные скамейки и урны»,— написала глава города.

На Комсомольском проспекте во дворах домов 101 и 109 благоустройство почти завершено. Сейчас там удобно как детям и взрослым, так и автомобилистам.

Всего в этом году будет благоустроено 93 двора во всех районах Челябинска. По словам Натальи Котовой, в 2021 году эта работа будет продолжена.