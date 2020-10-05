Наталья Котова поручила ответственным ускориться с уборкой листьев

На сегодняшний день не все дворы в Челябинске приведены в порядок.

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В Челябинске продолжаются работы по приведению в порядок дворовых территорий по поручению мэра города Натальи Котовой. На прошлой неделе сотрудники Управления городского хозяйства лично осмотрели 167 дворов. Но не везде проделанная работа их устроила.

«Из 167 дворов на 14 так или иначе не проведены какие-то работы. Или трава не скошена, или уборка не проведена. Все нарушения зафиксированы, материалы направлены в Главное управление „Государственной жилищной инспекции“»,— рассказал заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

Однако Наталью Котову больше всего заинтересовало, убираются ли в городе листья. Несмотря на сообщение своего зама по жилищному хозяйству о том, что дворники работают в усиленном режиме, а штабы собираются еженедельно, мэр поручила как можно скорее покончить с этой работой.

«Чем больше мы уберём сейчас, тем легче будет весной, они пока лёгкие, пока нет дождя. Поэтому давайте максимально»,— сказала Наталья Котова.

Александр Астахов пообещал мэру вновь собрать сегодня всех ответственных и ещё раз напомнить об уборке.