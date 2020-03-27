Я в домике: ОТВ призывает южноуральцев позаботиться о своем здоровье

По возможности советуем работать удаленно.

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Медиахолдинг ОТВ запустил акцию, призванную распространить информацию о необходимости мер предосторожности. Это связано с распространением коронавирусной инфекции. Поэтому рекомендуем по возможности самоизолироваться и работать из дома.

Соблюдайте элементарные правила: чаще мойте руки, пользуйтесь спецсредствами для обработки поверхностей, избегайте большого скопления людей, не посещайте массовые мероприятия и общественные места. Также не рекомендуется ходить в ТРК, развлекательные заведения. А главное — по возможности переходите на удаленный график работы.

Также используйте наш хэштег #явдомике и делитесь своими фотографиями, как вы проводите время на самоизоляции.