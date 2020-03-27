Из-за распространения коронавируса ГИБДД Челябинской области переходит на особый режим

Некоторые процедуры можно осуществить только по предварительной записи.

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Госавтоинспекция Челябинской области принимает дополнительные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Для этого минимизируют личное общение в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД.

«Регистрационно-экзаменационными подразделениями Челябинской области государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений теперь будет осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Все подразделения будут работать в штатном режиме без изменения графика работы.