У Льва Лещенко официально подтвердился коронавирус

Об этом заявил главный врач больницы в Коммунарке.

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У народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который вместе с женой Ириной 24 марта был госпитализирован в больницу в Коммунарке, подтвердился коронавирус. Об этом сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.

Он отметил, что певец поступил в больницу с пневмонией и в первый же день был помещён в реанимацию под кислород.

«После дообследования была подтверждена коронавирусная этиология пневмонии. На сегодняшний день состояние пациента стабильно. Он не нуждается в дополнительном кислороде и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении», — рассказал главврач больницы в Коммунарке.

В этом же медучреждении находится певец Игорь Николаев, результаты анализов которого ещё ожидают. Предварительно ему также поставлен диагноз коронавирус.

На данный момент в России около 900 заболевших. Под наблюдением медиков находится около 145 тысяч граждан. За нарушение карантинного режима россиян будут наказывать рублем. Так, нарушитель может заплатить от 150 до 300 тысяч штрафа.