ЕГЭ и ОГЭ перенесены в связи с вспышкой коронавируса

Экзамены начнутся только с 8 июня.

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Президент Владимир Путин объявил о грядущей «нерабочей неделе», с 28 марта по 5 апреля. В это время не будет работать ничего, кроме медучреждений, правоохранительных органов, аптек и продовольственных магазинов.

Вместе с этим приостанавливают свою работу и образовательные организации. Но близятся школьные выпускные экзамены, ЕГЭ и ОГЭ. Поэтому министерство просвещения Российской Федерации сдвинули сроки проведения итоговых аттестаций.

Так, Единый государственный экзамен начнётся только с 8 июня, а Основной государственный экзамен — с 9 числа.

«Сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время», — сообщили в Минпросвещения.

Отметим, что у министерства просвещения работает круглосуточная горячая линия, на которую могут позвонить учителя и родители по любым вопросам организации образовательного процесса: 8-800-200-91-85.