«Я уверен в успехе Челябинска»: Алексей Текслер поздравил жителей с Днем города

Губернатор пожелал горожанам здоровья и благополучия.

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Челябинск отмечает свой 284-й День рождения в субботу, 12 сентября. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей с праздником. Глава региона напомнил о богатой истории города, трудовых традициях и свершениях. При этом он заявил, что современный пульс движет жителей вперед.

«Появляются новые микрорайоны и жилые комплексы, идет благоустройство дворов, скверов и парков, строятся школы и детские сады, обновляются больницы, развивается бизнес, спорт и культура», — сказал Алексей Текслер. В городе стремятся к более высокому качеству среды, экологии, транспортной доступности.

«Я уверен в успехе Челябинска и его жителей, признателен за большую ежедневную работу и весомый вклад в развитие южноуральской столицы. Доброго здоровья всем горожанам, благополучия, новых идей и новых свершений на благо родного города! Связывайте с ним свое настоящее и будущее!» — поздравил жителей губернатор.

Напомним, в этом году, в 75 годовщину Великой Победы, Челябинску присвоили статус города трудовой доблести. Этот шаг был сделан в честь ветеранов, которые ковали оружие Победы, благоустраивали и улучшали Челябинск.