«Город станет центром притяжения молодёжи»: о развитии Челябинска рассказал Алексей Текслер

Власти занимаются не только дорогами, но и общественными пространствами.

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Совсем скоро Челябинск станет современным, зелёным, чистым и комфортным для жизни городом. И работы во всех направлениях уже активно ведутся. Что в ближайшем будущем появится в столице Южного Урала, рассказал сегодня корреспондентам ОТВ губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Сейчас мы рекультивируем городскую свалку. Заводы переходят на белую металлургию. Цинковый завод прошёл этап экологической модернизации. Предприятия взяли ответственность за все выбросы на себя. Дальше будем развивать городскую среду»,— сообщил Алексей Текслер.

Первым делом власти возьмутся за водоёмы. По словам губернатора, планы по развитию некоторых озёр и реки Миасс уже есть. Например, вокруг центральной части реки будет сделана прогулочная зона. Она будет современной и комфортной для жителей города.

«Что касается конгресс-холла: я надеюсь, что скоро мы сможем представить новый концепт развития этой территории, и таким образом сможем сформировать вокруг Миасса новый интересный центр города. Но он будет не единственным. Мы хотим сделать очень интересную набережную на озере Смолино. Для Ленинского и Советского районов озеро всегда было центром притяжения. И такой же новый интересный проект хотим сделать для Тракторозаводского района: это набережная Первого озера. Также на водоёмах появятся новые современные пляжи»,— рассказал губернатор.

Центром притяжения молодёжи и семей Челябинска станут и городские парки, и бор благодаря их облагораживанию и развитию. В сторону Университетской Набережной будет построен мост. Продолжатся работы по ремонту дорог и замене светильников.

«Нужно заниматься дорогами. Сейчас ремонтируется более 60 улиц, не считая новых мостов и перекрёстков. Надеемся, в ближайшем будущем решить проблему пересечения трамвайных путей с дорогой. Я вижу, что город становится лучше, чище, по дорогам становится всё более приятно ездить. Появился новый экологичный транспорт»,— отметил Алексей Текслер.

Но, по его словам, проблемы в городе остаются, и самая основная из них — это тротуары во дворах. Поэтому городу необходим комплексный ремонт не только автодорог, но и тротуаров.