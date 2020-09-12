В День города челябинцы отметили, что столица Южного Урала меняется в лучшую сторону

В городе проходит множество камерных мероприятий.

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В Челябинске сегодня, 12 сентября, празднуют 284-летие города. Жители областной столицы вышли на улицы, чтобы посетить торжественные мероприятия, а также погулять по новым паркам и скверам. Челябинцы отмечают, что за последнее время город изменился за счёт появления новых мест притяжения и отдыха.



«Это удивляет, столько лет не было изменений, и наконец-то можно много где погулять, появились открытые пространства, лавочки, причем не просто лавочки, а креативные лавочки»,— поделилась с сайтом «Первый областной» житель Челябинска.

Отмечают изменения и представители уличной культуры. По их словам, сейчас в Челябинске появилось больше мероприятий, посвящённых граффити, а самому виду уличного искусства стали уделять больше внимания.

«Если говорить про мою профессию, про граффити, у нас очень много мероприятий было сделано в этом году, в городе видно, что тротуары благоустраиваются, дома все покрашены. Конечно, Челябинск меняется»,— отметил один из райтеров Челябинска.

Отметим, что в этом году из-за пандемии коронавируса в Челябинске не будет привычного концерта. При этом все мероприятия носят камерный характер. Так, в парке Пушкина играют джаз, на Кировке проходит фестиваль «Челябинск читающий», а на площади Революции выступают детские коллективы. Гулянья продолжатся и в воскресенье, 13 сентября. В парке Гагарина пройдёт второй фестиваль «В ритме рока». Онлайн-поздравления Челябинску записали группы «Чайф», «Знаки» и «Монгол Шуудан». Полную программу можно найти на нашем сайте.