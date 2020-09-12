Скульптора и генерал-лейтенанта наградили званием «Почётный гражданин Челябинска»

За всю историю города 63 жителя города были удостоены таким знаком.

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В Челябинске вручили звания почетных жителей города. В этом году обладателями титула стали генерал-лейтенант в отставке Юрий Луконин и скульптор Вардкес Авакян. Они присоединились к другим обладателям звания.



Юрий Луконин стал первым правоохранителем, удостоенным статуса «Почётным гражданин Челябинска» с 1967 года. Мужчина начал свой путь с обычного милиционера, а вышел на пенсию начальником областного ГУ МВД. Сам Юрий Луконин рассказал, что решил пойти в милицию ещё в университете.

«Учась на третьем курсе факультета металлообработки, я решил, что быть мне милиционером. 38 лет службы. Пять раз я был в Чечне»,— рассказал почетный гражданин Челябинска Юрий Луконин.

Медаль Юрию Луконину вручили во время торжественного построения гарнизона на театральной площади. Церемония традиционно проходит ко Дню города. Как отметила мэр Челябинска Наталья Котова, Юрий Луконин должен служить примером для всех сотрудников УВД.

«Это был воспитательный момент для всех сотрудников УВД, который показал, что, работая обычным милиционером, сейчас полицейским, в дальнейшем можно стать и почетным жителем Челябинска»,— отметила глава Челябинска Наталья Котова.

Второй обладатель звания «Почётный гражданин Челябинска» — скульптор Вардкес Авакян. Работы челябинца известны всем жителям и гостям областной столицы. Именно он автор памятника Игорю Курчатову, бронзового студента ЮУрГУ и врача у медицинской академии.

«Мрамор воспитывает человека. Это не дерево, где снял лишнее и потом приклеил. А тут снял лишнее и садись. Можешь пыхтеть, потеть, уничтожать!»— рассказал почетный гражданин Челябинска Вардкес Авакян.

С получением звания Вардкеса Авакяна поздравил председатель гордумы Андрей Шмидт. Он отметил, что особенно приятно вручить звание человеку, внесшему вклад в историю Челябинска.

Добавим, знаком «Почетный житель Челябинска» за всю историю отметили 63 человека. Как правило, им награждают лучших врачей, учителей, работников культуры и предпринимателей. Все они определяют облик города и служат примером своим землякам.