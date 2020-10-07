В Челябинске родителей приглашают на практикум по эмоциональному интеллекту

Педагог-психолог расскажет, как понимать, мотивировать и поддерживать вашего ребенка.

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В Челябинске пройдет практикум по эмоциональному интеллекту для родителей. Семьи с детьми сталкиваются с различными проблемами: от трудностей с учебой в школе до чрезмерной эмоциональности ребенка. Разобраться в том, как не поссориться во время выполнения домашнего задания; мотивировать ребенка учиться; развить его самостоятельность и поддержать в трудную минуту, родители смогут в ходе практикума.

Мероприятие организует уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

«Практикум проведёт практикующий педагог-психолог по проблемам интеллектуального и личностного развития детей. Вы научитесь замечать и понимать, какие эмоции и чувства испытывают ваши дети. А также узнаете, как научить ребенка дружить со своими эмоциями, чтобы ему было проще взаимодействовать с миром, чтобы школа перестала быть местом постоянного стресса», — прокомментировала предстоящий практикум детский омбудсмен.

Для того, чтобы записаться на мероприятие, необходимо заполнить форму по ссылке. Состоится практикум 17 октября 2020 года в 13:00, по адресу: Челябинск, улица Академика Королева, дом 15, в клубе развития «Ключи». Длительность мероприятия от часа до полутора часов.

Напомним, что ранее Евгения Майорова уже организовывала подобное мероприятие. На нем с родителями работал психолог, который помогал разобраться в важных для семей школьников вопросах.