В Челябинской области продолжается вакцинация от гриппа. Поставить прививку можно будет в эти выходные в торгово-развлекательных центрах Челябинска, Бредов, Миасса, Октябрьского района, Кыштыма и Златоуста. Сделать вакцины можно будет с 2 по 4 октября, рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.
«Медицинские бригады ждут жителей старше 18 лет. Перед прививкой вас обязательно осмотрит и проконсультирует медицинский специалист», — отметили в Минздраве.
Поставить прививки можно будет по следующим адресам:
Челябинск:
ТРК «Алмаз»: 4 октября, 10:00 — 18:00, (Копейское шоссе, 64, 1 этаж, Центральный Вход)
ТК «Стрелец»: 3 октября, 10:00 — 18:00, (ул. Дзержинского, 93а,2 этаж, секция 87)
ТК «Фиеста»: 3 октября, 11:00 — 17:00, (ул. Молодогвардейцев, 7, на 2-м этаже, рядом с зоной фудкорта)
Досуговый центр «Импульс»: 4 октября, 09:30 — 15:00, (ул. 50-летия ВЛКСМ, 16 (1 этаж, центральный холл)
Челябинская область:
Бреды: Рынок: 4 октября 10:00 — 14:00, (п. Бреды, ул. Торговая)
Миасс:
ТРК «Слон», 3 — 4 октября, 11:00 — 16:00, (пр. Автозаводцев, 65)
Октябрьский район: ТРК «Октябрь», 2 октября, 13:00 — 15:00, (с. Октябрьское, ул. Восточная, 61)
Кыштым:
ТРК «Радуга», 2 октября, 17:00 — 19:00; 3 октября, 10:00 — 13:00, (ул. К. Либнехта, 164)
ТРК «Квартал»: 2 октября, 17:00 — 19:00; 3 октября, 10:00 — 13:00, (ул. Возмездия, 39)
Златоуст:
ТРК «Тарелка», 3 октября, 11:00 — 14:00, (пос. Айский, 70)
ТРК «Агат», 3 октября, 11:00 — 14:00, (ул. Ленина, 2)
Отметим, что для того, чтобы поставить прививку при себе обязательно иметь полис ОМС и паспорт.