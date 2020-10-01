Вакцинация от гриппа продолжается в Челябинской области

Поставить прививки можно в торговых центрах региона в эти выходные.

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В Челябинской области продолжается вакцинация от гриппа. Поставить прививку можно будет в эти выходные в торгово-развлекательных центрах Челябинска, Бредов, Миасса, Октябрьского района, Кыштыма и Златоуста. Сделать вакцины можно будет с 2 по 4 октября, рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.



«Медицинские бригады ждут жителей старше 18 лет. Перед прививкой вас обязательно осмотрит и проконсультирует медицинский специалист», — отметили в Минздраве.

Поставить прививки можно будет по следующим адресам:

Челябинск:

ТРК «Алмаз»: 4 октября, 10:00 — 18:00, (Копейское шоссе, 64, 1 этаж, Центральный Вход)

ТК «Стрелец»: 3 октября, 10:00 — 18:00, (ул. Дзержинского, 93а,2 этаж, секция 87)

ТК «Фиеста»: 3 октября, 11:00 — 17:00, (ул. Молодогвардейцев, 7, на 2-м этаже, рядом с зоной фудкорта)

Досуговый центр «Импульс»: 4 октября, 09:30 — 15:00, (ул. 50-летия ВЛКСМ, 16 (1 этаж, центральный холл)

Челябинская область:

Бреды: Рынок: 4 октября 10:00 — 14:00, (п. Бреды, ул. Торговая)

Миасс: ТРК «Слон», 3 — 4 октября, 11:00 — 16:00, (пр. Автозаводцев, 65)



Октябрьский район: ТРК «Октябрь», 2 октября, 13:00 — 15:00, (с. Октябрьское, ул. Восточная, 61)



Кыштым: ТРК «Радуга», 2 октября, 17:00 — 19:00; 3 октября, 10:00 — 13:00, (ул. К. Либнехта, 164)

ТРК «Квартал»: 2 октября, 17:00 — 19:00; 3 октября, 10:00 — 13:00, (ул. Возмездия, 39)

Златоуст: ТРК «Тарелка», 3 октября, 11:00 — 14:00, (пос. Айский, 70)

ТРК «Агат», 3 октября, 11:00 — 14:00, (ул. Ленина, 2)

Отметим, что для того, чтобы поставить прививку при себе обязательно иметь полис ОМС и паспорт.