«Я просто шёл мимо и попал на проект»: в Челябинске завершился кастинг «Лица-2»

Песнями и танцами участники старались удивить жюри проекта.

В одном из торговых комплексов города Челябинска сегодня, 2 августа, прошёл второй день отборочного тура проекта «Лица-2» от телеканалов ОТВ и «Восточный экспресс». День вышел насыщенным и ярким: искренние эмоции, волнение, дух соперничества и большое желание стать звездой телеэкранов объединило в этот день всех участников проекта.

Во второй день кастинга будущие телеведущие старались удивить и песнями, и танцами, и владением музыкальных инструментов: одним словом, шоу-талантов. Сегодняшний кастинг длился намного дольше, чем вчерашний, а это значит, намного больше ярких «персонажей», свежих идей. Людей больше — конкуренция выше.

Новый день кастинга принёс настоящий сюжет для фильма про восхождение звезды.

«Это киношная история: я думаю, что однажды об этом должны снять фильм, когда захотят обо мне снять, конечно. Я просто прогуливался по Алмазу, не имея особо отношения к кастингу. И увидел, что что-то интересное происходит. Я подумал, что это неслучайно, что я оказался именно в эту секунду, именно в этом месте. И просто понял, что я должен там оказаться и оказался», — поделился с корреспондентом сайта «Первый областной» Дмитрий Солдатов, участник проекта «Лица-2».

Теперь будущее участников зависит от вас, читатели сайта «Первый областной». Народное голосование откроется 5 августа на нашем сайте, там вы сможете отдать свой голос понравившуюся будущую телезвезду ОТВ.