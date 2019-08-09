Стали известны имена участников проекта «Лица-2», которые прошли во второй этап

16 счастливчиков смогут попробовать себя в роли ведущих на телеканале ОТВ.

Стали известны результаты кастинга проекта «Лица-2», которые проходили в Челябинске 1 и 2 августа. Следующий этап конкурса смогут пройти всего 14 участников. Сегодня стали известны их имена.

«В следующий этап проекта перешли: Хатуна Дрбоян, Екатерина Миронова, Полина Винник, Александра Прессель, Дарья Овсянникова, Евгения Никитина, Марина Зенцова. А также: Дмитрий Солдатов, Иван Карташев, Владислав Нигаматьянов, Александр Шульгин, Алексей Юрченко, Дмитрий Созыкин, Дмитрий Завадский», — сообщили организаторы конкурса.

Парами молодые люди и девушки весь август будут пробовать себя в качестве ведущих телепрограммы «Наше утро», а еще два человека попробуют стать «первыми лицами» специальных проектов.

Параллельно на сайте 1obl. tv идет голосование, где любой желающий может выбрать понравившегося конкурсанта. Участник, набравший большее количество голосов, получит специальный приз от медиахолдинга ОТВ.