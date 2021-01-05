«Я научилась не делить детей на плохих и хороших»

Мы попросили известных южноуральцев рассказать, как они пережили этот год





директор Челябинского исторического музея:

«Этот год серьезно отличался от всех предыдущих. Для нас он был хорош, например, тем, что наши сотрудники научились работать онлайн. Хранители, экскурсоводы, научные сотрудники готовили небольшие видеосюжеты по своим темам: сами монтировали, озвучивали, подбирали музыку... Что важно, это все делали люди, которые раньше даже не подозревали, что они это смогут! Возможно, если бы не коронавирус, они бы и не научились никогда. Я с удовольствием смотрю эти небольшие зарисовки в наших пабликах, это отличный материал. И мы увидели, как это оказалось востребовано, к нам пришла новая аудитория.

Конечно, мировой Кубок по художественной фотографии, который вообще впервые в истории проводился в России, конкретно у нас, в Челябинске — это наша большая победа и знак признания работ наших фотографов на международном уровне. Вот держу в руках свежий номер журнала FIAP News — треть номера посвящена этому Кубку и Челябинску. Год был удачный, если закрыть глаза на эпидемию — феерический».













Евгения Майорова,

уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области:

«Этот год начинался для меня с непонимания. Я не могла осознать, кто я теперь — чиновник, политик? Какие правила теперь должны стать главными в моей жизни? Словом, начала с серьезных вопросов. А заканчивается год классно. Главное — я жива, все мои близкие живы и все мои принципы и моральные ценности остались со мной. Никто на них не покушался. Я раньше считала, нельзя работать «в системе» и помогать людям, думала, что придется выбирать. Оказалось, все совсем не так — мне ни разу не пришлось поступаться принципами. Более того, наша последняя акция, «Снеговики-добряки», доказала, какие замечательные, светлые люди вокруг меня.

И еще я многому научилась. Раньше искренне боялась тюрем и колоний. А сейчас, во время разговора с вами, еду из СИЗО, где мы поздравляли детей, находящихся под следствием. Вчера готовила торт с детьми, страдающими аутизмом. Я научилась за этот год не делить детей на плохих и хороших. И завершаю 2020-й с чувством удовлетворения — собой, годом, новыми и старыми людьми. Чувствую, что я на своем месте и на правильном пути».













Людмила Мосина,

генеральный директор туристической компании «Спутник»:

«Год мне запомнился «разворотом» власти на поддержку туристической отрасли, были выделены беспрецедентные суммы. Пандемия в этом плане положительно сказалась на бизнесе. Раньше мы много говорили, но мало делали. Я не предполагала, что так быстро может развернуться вектор на развитие внутреннего туризма. Пока есть один минус — неготовность инфраструктуры к принятию туристов. Но коронавирус оказался колоссальной проверка руководителя на оперативность, адекватность, способность остаться порядочным человеком. Я надеюсь на лучшее и с оптимизмом смотрю в 2021 год. Мне кажется, все самое страшное уже позади».









Татьяна Мизюрина,

владелица Boris bar, Greenery bar, Envy, «Ресторана живой рыбы» на «Солнечной долине» и Bunny Burrow:

«Трудно заканчивать 2020-й с потерями, долгами и понимать, что следующий год, а скорее, два будут очень сложными. Я не знаю, что будет завтра, правда. Bunny Burrow пришлось закрыть, половина проектов дотационные. Как содержать бизнес в условиях действующих ограничений — непонятно. Урезанные корпоративы облегчения тоже не принесли. Для себя я сделала вывод, что развитие ресторанного бизнеса в нашем отдельно взятом регионе — сомнительная история. Я не понимаю почему, но именно в Челябинске принимаются очень точечные решения исключительно в отношении работы ресторанов. Наверное, в промышленном городе это просто никому не нужно. Надеюсь, что по правилам жизни за черной полосой будет белая. Ждем».



